Участник СВО из Челябинской области потратил 120 тысяч, чтобы отсыпать дорогу к дому. Видео

Участник СВО в Челябинской области за свои деньги отсыпал дорогу к доме
17 ноября 2025 в 10:04
Летом дорога превращается в непроходимую кашу (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участник спецоперации отсыпал дорогу за свои деньги по улице Славянская в поселке Петровский Челябинской области, а теперь не может добиться ее капитального ремонта. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Народного фронта (ОНФ). 

«Наш земляк, участник СВО, устал ждать, пока местная администрация обратит внимание на критическое состояние дороги по улице Славянская в поселке Петровский. Потратив 120 тысяч рублей из собственного кармана, он отсыпал дорогу, спасая ее от летней грязи и зимнего бездорожья», — сообщили URA.RU в ОНФ. 

Летом дорога превращается в кашу, по которой проехать невозможно. Зимой ее не чистят. Участник СВО вложил свои средства в дорогу и обратился в администрацию с просьбой включить дорогу в план капитального ремонта, но услышал отказ. Сказали, что денег в бюджете нету, говорит участник СВО. 

В администрации Красноармейского района сообщили, что периодически проводят выравнивание дороги автогрейдером. Но это не решает проблему весенне-осенней буксовки и зимних завалов.

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Красноармейского района. Ответ будет опубликован после получения. 

