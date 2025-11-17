Летом дорога превращается в непроходимую кашу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участник спецоперации отсыпал дорогу за свои деньги по улице Славянская в поселке Петровский Челябинской области, а теперь не может добиться ее капитального ремонта. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Народного фронта (ОНФ).

«Наш земляк, участник СВО, устал ждать, пока местная администрация обратит внимание на критическое состояние дороги по улице Славянская в поселке Петровский. Потратив 120 тысяч рублей из собственного кармана, он отсыпал дорогу, спасая ее от летней грязи и зимнего бездорожья», — сообщили URA.RU в ОНФ.

Летом дорога превращается в кашу, по которой проехать невозможно. Зимой ее не чистят. Участник СВО вложил свои средства в дорогу и обратился в администрацию с просьбой включить дорогу в план капитального ремонта, но услышал отказ. Сказали, что денег в бюджете нету, говорит участник СВО.

В администрации Красноармейского района сообщили, что периодически проводят выравнивание дороги автогрейдером. Но это не решает проблему весенне-осенней буксовки и зимних завалов.