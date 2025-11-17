Стало известно о состоянии пострадавших в аварии с автобусом на пермском трассе

В больницах Перми находится 12 человек, пострдадавших в ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все пострадавшие в ДТП с автобусом под Кунгуром, произошедшем 14 ноября, находятся в больницах. Всего госпитализировано 12 человек. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили URA.RU в министерстве здравоохранения Пермского края.

«На данный момент в больницах Перми находятся 12 человек, которые пострадали в ДТП под Кунгуром. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии. Один пациент в состоянии средней тяжести и пятеро в удовлетворительном состоянии», — пояснили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что каждому пострадавшему оказана своевременная медпомощь и лечение. По каждому были организованы и проведены телемедицинские консультации с ведущими научными центрами страны.

