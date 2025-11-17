Орбан ответил на вопрос о «троянском коне» Путина

Орбан отметил, что у Венгрии есть собственный опыт взаимодействия с Россией Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал обвинения в том, что он является «троянским конем» России, грубыми и примитивными. Об этом он заявил в интервью главе и совладельцу немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру.

Журналист задал Орбану вопрос о том, как он относится к обвинениям в том, что он выступает в роли «троянского коня» России. «Вы знаете, что разговоры о троянском коне — это очень наивно и примитивно. Если нет серьезных аргументов для обсуждения войны, просто говорите, что у этого человека другое мнение, он троянский конь Путина. Это очень примитивно», — ответил Орбан. Запись интервью была опубликована на YouTube.

Орбан отметил, что у Венгрии есть собственный опыт взаимодействия с Россией и венгерский народ хорошо знает русских. Он напомнил о сложных моментах в истории отношений между двумя странами, в том числе о военных конфликтах. В своем интервью Орбан подчеркнул, что для Венгрии очевидны три центра силы в Европе: Германия, Россия и Турция. По его мнению, этот «треугольник» определяет, будет ли Венгрия в безопасности. «Поэтому я должен найти хорошее решение по всем трем направлениям, что является выигрышной ситуацией для венгров», — заявил премьер-министр. Орбан считает, что Венгрия, имея небольшое экономическое и военное влияние, должна стремиться быть полезной для сторон, которые выступают за мир.

