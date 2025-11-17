Логотип РИА URA.RU
Челябинские трассы рискуют превратиться в «катушку»

17 ноября 2025 в 12:24
Водителей предупредили об гололедице

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На дорогах Челябинской области 18 ноября ожидается образование наледи. Об этом указано в прогнозе от регионального филиала ФГБУ «Уральское УГМС».

«Ночью и днем18 ноября на отдельных участках дорог Челябинской области ожидается гололедица», — указано в прогнозе. При этом опасных метеорологических явлений не ожидается.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» обратились к водителям. Их попросили соблюдать необходимые меры предосторожности: соблюдать скоростной режим и интервал между транспортными средствами, выезжать на трассы только на технически исправном автомобиле.

