Челябинские трассы рискуют превратиться в «катушку»

Водителей предупредили об гололедице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На дорогах Челябинской области 18 ноября ожидается образование наледи. Об этом указано в прогнозе от регионального филиала ФГБУ «Уральское УГМС».

«Ночью и днем18 ноября на отдельных участках дорог Челябинской области ожидается гололедица», — указано в прогнозе. При этом опасных метеорологических явлений не ожидается.