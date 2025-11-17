Челябинские трассы рискуют превратиться в «катушку»
Водителей предупредили об гололедице
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На дорогах Челябинской области 18 ноября ожидается образование наледи. Об этом указано в прогнозе от регионального филиала ФГБУ «Уральское УГМС».
«Ночью и днем18 ноября на отдельных участках дорог Челябинской области ожидается гололедица», — указано в прогнозе. При этом опасных метеорологических явлений не ожидается.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» обратились к водителям. Их попросили соблюдать необходимые меры предосторожности: соблюдать скоростной режим и интервал между транспортными средствами, выезжать на трассы только на технически исправном автомобиле.
