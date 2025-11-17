Спасатели возобновили поиски Усольцевых: последние новости о спасательной операции и новые детали

Автомобиль семьи Усольцевых, обнаруженный на окраине поселка Кутурчин, стал ключевой находкой в деле об исчезновении Фото: Илья Московец © URA.RU

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Партизанского района. Операция, инициированная по заявке правоохранительных органов, продлится в течение трех дней. Подробнее о последних новостях о пропавшей семье — в материале URA.RU.

Надежда умирает последней: поиски Усольцевых продолжаются

Семья Усольцевых — муж Сергей, его жена Ирина и пятилетняя дочь Арина, пропали в красноярской тайге еще 28 сентября. Почти месяц продолжались их активные поиски, пока 22 октября не было объявлено об их приостановке. Поводом послужила непогода — в метель найти следы пропавшей семьи почти не представляется возможным. Однако уже к середине ноября было объявлено о возобновлении поисковых работ.

Операция проводится по заявке правоохранительных органов, сообщает КГКУ «Спасатель». Специалисты выехали в Партизанский район на повторные поиски пропавшей семьи. Поисковые мероприятия организованы силами профессионального аварийно-спасательного формирования Красноярского края.

Погода не помеха: к чему привели прошлые попытки найти семью

Активная фаза поисков семьи Усольцевых, пропавших в районе скалы Буратинка в Красноярском крае 28 сентября была приостановлена. Причиной стало ухудшение погодных условий: выпавший снег значительно осложнил работу спасательных групп. Но несмотря на приостановку активных поисков, специалисты красноярского отряда «Спасатель» совместно с силовиками провели обследование дополнительной территории площадью восемь квадратных километров в тайге Партизанского района.

Тогда были обследованы все охотничьи зимовья и арендуемые дома в районе исчезновения, однако эти меры не принесли результата. Волонтерам не удалось обнаружить следов пропавшей семьи Усольцевых. Поиски семьи Усольцевых продолжались, даже несмотря на осложняющую условия погоду. Как пояснила руководитель поискового отряда Светлана Торгашина, волонтеров двигает вперед не внешняя обстановка, а внутренний принцип: невозможность оставить людей в беде.

Новая походка, новые вопросы: в тайге нашли автомобиль пропавшей семьи

Ключевой находкой в деле о пропавшей семье Усольцевых стал их брошенный автомобиль, обнаруженный на окраине поселка Кутурчин. Осмотр машины выявил ряд деталей, ставящих под сомнение версию о несчастном случае. В салоне находились личные вещи: детское автокресло и розовая мягкая игрушка на заднем сиденье, провода для зарядки, дизайнерская сумка и чистые кроссовки — в передней части, сообщает издание «Царьград». Однако главной несостыковкой стала находка в бардачке — 300 тысяч рублей наличными. Такая сумма выглядит необъяснимой для короткой поездки в горы, что укрепляет версию об инсценировке исчезновения.

Несмотря на подозрительные детали поисков эксперт Минобороны РФ в отставке Александр Аулов предложил три ключевые версии, объясняющие отсутствие следов пропавшей семьи Усольцевых в тайге. По первой версии, тела могут быть полностью скрыты под снежным покровом. В этом случае обнаружить их удастся только весной, однако сохранность останков позволит провести идентификацию, передают слова Аулова журналисты.