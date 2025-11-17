Захарова обличила министра обороны Германии после его слов о последнем «мирном лете» в Европе
Захарова резко отреагировала на слова Писториуса
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, подчеркнув, что теперь нет сомнений в том, кто является агрессором. Писториус допустил ранее возможность военного конфликта между НАТО и Россией до 2029 года.
«Теперь нет сомнений, кто агрессор», — сказала Захарова. Ее слова передает РИА Новости.
Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал предположение, что военный конфликт между НАТО и РФ может развернуться до 2029 года. В своем высказывании Писториус отметил, что ранее предполагалось, что конфликт может произойти в 2029 году, однако сейчас существуют оценки, указывающие на возможность его возникновения уже в 2028 году. Также он упомянул о точке зрения некоторых военных историков, которые считают, что последнее мирное лето уже позади.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.