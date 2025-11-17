Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, подчеркнув, что теперь нет сомнений в том, кто является агрессором. Писториус допустил ранее возможность военного конфликта между НАТО и Россией до 2029 года.

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал предположение, что военный конфликт между НАТО и РФ может развернуться до 2029 года. В своем высказывании Писториус отметил, что ранее предполагалось, что конфликт может произойти в 2029 году, однако сейчас существуют оценки, указывающие на возможность его возникновения уже в 2028 году. Также он упомянул о точке зрения некоторых военных историков, которые считают, что последнее мирное лето уже позади.