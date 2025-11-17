Центробанк выпустил новую серебряную монету, посвященную космонавтам: как она выглядит

Памятная серебряная монета ЦБ РФ, выпущенная к 50-летию получения первых панорамных снимков поверхности Венеры Фото: Банк России

Центробанк России 17 ноября выпустит в обращение памятную серебряную монету, посвященную 50-летию первого в истории успешного получения панорамных изображений с поверхности Венеры. Тогда произошла мягкая посадка советских спускаемых аппаратов на планету — выдающееся достижение отечественной космонавтики. Подробнее об этой и других памятных монетах Банка России — в материале URA.RU.

Под знаком Венеры: особенности новой серебряной монеты

Монета является законным платежным средством на территории России Фото: Банк России

Банк России 17 ноября 2025 года выпускает памятную серебряную монету, посвященную 50-летию исторического достижения советской космонавтики — получения первых в мире панорамных снимков поверхности Венеры. Это событие стало возможным благодаря успешной посадке автоматических станций «Венера-9» и «Венера-10» в 1975 году.

Монета номиналом 3 рубля отчеканена из серебра 925-й пробы, имеет вес 31,1 г и диаметр 39 мм, сообщает пресс-служба Банка России. На лицевой стороне размещен Государственный герб РФ с обязательными надписями, включая технические параметры. Оборотная сторона содержит рельефные изображения станции «Венера-9» и спускаемого аппарата на фоне планеты, с памятными надписями о первом фотографировании венерианской поверхности.

Тираж коллекционного издания качества «пруф» составляет 3 тысячи экземпляров. Монета является законным платежным средством на территории России и обязательна к приему по номинальной стоимости.

Зачем создаются монеты Банка России

Банк России с 1992 года ведет системную работу по выпуску памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов, развивая традиции Госбанка СССР. Эта деятельность решает несколько важных задач: предоставляет гражданам альтернативный инструмент для сбережений, развивает отечественный нумизматический рынок и укрепляет международный авторитет российского монетного дела, сообщает пресс-служба Банка России.

Среди ключевых вех — выпуск первых инвестиционных монет в 1996 году («Червонец» и «Соболь»), их официальное признание платежным средством в 2001 году, а также запуск популярной серии с Георгием Победоносцем в 2006-2009 годах. Монеты отличаются безупречным качеством чеканки Московского и Санкт-Петербургского монетных дворов, пользуются устойчивым спросом как в России, так и за рубежом, а их распространением по всей стране занимаются кредитные организации и АО «Гознак».

Стрекоза, бабочки и Цой: какие еще памятные монетки чеканили

Банк России ранее выпускал и другие памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля. В 2023 году, например, такая была посвящена творчеству легендарного музыканта Виктора Цоя. Монета была весом 31,1 г из серебра 925-й пробы и имела диаметр 39 мм. Ее выпускали тиражом в 5 тысяч экземпляров. На аверсе был размещен государственный герб и стандартные обозначения, а на реверсе — портрет Цоя с микрофоном на фоне стилизованного изображения гитары.

Еще один пример памятных монет Банк России выпустил в серии «Красная книга». На памятных монетах были изображены уникальные животные, находящиеся на грани исчезновения. Среди них — песчаный слепыш, незрячий грызун-строитель подземных лабиринтов; краснопоясный динодон, настолько редкая змея, что факт ее обитания в России подтвердили лишь в 1989 году; и туркменский эублефар — ящерица с выразительным взглядом, чье поведение поразило ученых, сообщает «ИнтерКримПресс».

Коллекцию дополнили дозорщик-император, крупнейшая стрекоза страны, страдающая от загрязнения водоемов; забайкальский солонгой, чья популяция сократилась до единичных встреч; бабочка алкиной, чье выживание зависит от редкого растения; и гриб сетконоска, исчезающий из-за изменения климата. Выпуск монет не только увековечивает этих редких существ, но и напоминает об их уязвимости.

В иной тематике 3 июня 2024 года Банк России выпустил в обращение две памятные серебряные монеты, посвященные 100-летию образования Республики Северная Осетия — Алания и Республики Ингушетия. Монеты номиналом 3 рубля отчеканены из серебра 925-й пробы тиражом 3 тысячи экземпляров каждая, передает «ИнтерКримПресс».