Общество

Транспорт

В Перми закрывают движение по улице Крисанова. Карта

17 ноября 2025 в 13:54
Проезд закроют для все видов транспорта

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Перми на улице Крисанова закроют для движения участок от улицы Пушкина до улицы Данилихинская. Движение будет запрещено с 22:00 17 ноября до 6:00 18 ноября, сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

«С 22:00 17 ноября до 6:00 18 ноября будет полностью закрыто движение по ул. Крисанова (от ул. Пушкина до ул. Данилихинской). Перекрытие связано с обследованием и испытанием моста через р. Данилиху», — говорится в telegram-канале ведомства.

Мост будут испытывать на прочность с помощью самосвалов. По нему проедут 12 груженых машин.

Участок будет закрыт ночью

Фото: Министерство транспорта Пермского края

