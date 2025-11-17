Проезд закроют для все видов транспорта Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Перми на улице Крисанова закроют для движения участок от улицы Пушкина до улицы Данилихинская. Движение будет запрещено с 22:00 17 ноября до 6:00 18 ноября, сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

«С 22:00 17 ноября до 6:00 18 ноября будет полностью закрыто движение по ул. Крисанова (от ул. Пушкина до ул. Данилихинской). Перекрытие связано с обследованием и испытанием моста через р. Данилиху», — говорится в telegram-канале ведомства.

Мост будут испытывать на прочность с помощью самосвалов. По нему проедут 12 груженых машин.

