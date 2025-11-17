Логотип РИА URA.RU
Telegram стал рассылать важное сообщение для сохранения аккаунта

Telegram теперь заставляет россиян привязывать почту при входе
17 ноября 2025 в 14:16
Telegram разрешил входить в аккаунт через почту с конца октября

Telegram разрешил входить в аккаунт через почту с конца октября

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мессенджер Telegram начал требовать от российских пользователей привязывать электронную почту к аккаунтам. При открытии приложения теперь появляется уведомление с просьбой добавить email, и без выполнения этого условия дальнейшее использование мессенджера невозможно. В этом убедился лично корреспондент URA.RU.

Мессенджер объясняет нововведение необходимостью помочь пользователям «не потерять доступ к аккаунту». С конца октября Telegram разрешил входить в аккаунт через почту — это решение появилось после сообщений о возможной блокировке операторами получения кодов по номеру телефона. «Привязка электронной почты поможет не потерять доступ к аккаунту», — сообщает мессенджер.

Стоит отметить, что на прошлой неделе WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) также предложил российским пользователям привязать электронную почту, мотивируя это возможными проблемами с получением СМС. Теперь в случае, если отсутствует возможность войти в популярные мессенджеры с помощью номера телефона, это можно сделать через электронную почту.

Войти в мессенджер без указания почты теперь не получится

Фото: URA.RU

