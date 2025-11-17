Как работаем и отдыхаем в 2026 году: производственный календарь

В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель Фото: Илья Московец © URA.RU

Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год. В следующем году россиян ждет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Шестидневных рабочих недель не ожидается. URA.RU приводит полный производственный календарь на следующий год.

Будут ли в 2026 году шестидневные рабочие недели

В 2026 году шестидневных рабочих недель не ожидается. Для сравнения, в 2025 году шестидневная рабочая неделя в России была лишь единожды — в завершающей декаде октября, тогда как в 2024 году россияне работали шесть дней подряд трижды: в апреле, ноябре и декабре.

Как отдыхаем в 2026 году

Россиян в 2026 году ждет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. В январе праздничные выходные продлятся 11 дней.

Продолжение после рекламы

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации в 2026 году суббота, 3 января, будет перенесена на пятницу, 9 января, а воскресенье, 4 января, — на четверг, 31 декабря того же года. В феврале праздничным выходным будет 23 число.

В марте Международный женский день выпадает на воскресенье, поэтому выходным станет понедельник, 9 число. А четверг, 30 апреля, будет сокращен на час из-за праздника Весны и Труда 1 мая.

Последний месяц весны начнется с майских праздников: 1 мая — праздник Весны и Труда — выпадает на пятницу. А с 9 по 11 мая — выходные в честь Дня Победы, тода как 8 мая будет сокращенный рабочий день.

Летом много больших праздников много не запланировано: 12 июня — День России. Перед ним, 11 июня, будет сокращенный день.

В сентябре и октябре праздничных дней также не ожидается. В последний месяц осени сокращенным днем станет 3 ноября, так как 4 ноября — День народного единства, выходной. Декабрь начнется без дополнительных праздничных дней, но 31 декабря будет выходным.