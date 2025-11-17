Генерал США назвал Корейский полуостров «стратегическим хабом» против России, Китая и КНДР

Генерал США назвал Южную Корею стратегическим узлом против России, КНР и КНДР Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Уникальное географическое положение Южной Кореи позволяет ей оказывать влияние на Северную Корею, Китай и Россию. Об этом в своей статье написал командующий Вооруженными силами США в Южной Корее (USFK) Ксавье Брансон, тем самым признав, что Корейский полуостров является по сути «стратегческим хабом». Выдержки из статьи приводит издание Chosun Ilbo.

В статье американского генерала под названием «Карта с ориентацией на восток» отмечается, что расположение крупнейшей военной базы США в Южной Корее «Кэмп-Хамфрис» находится близко к потенциальным угрозам. Расстояние до Пхеньяна составляет около 254 километров, до Пекина — примерно 985 километров, а до Владивостока — около 1770 километров. По мнению Брансона, географическое положение Кореи позволяет ей не только сдерживать возможные угрозы со стороны России с севера, но и контролировать водную территорию между Кореей и Китаем, препятствуя активности КНР.

«Это говорит о том, что Корейский полуостров может не пустить российский флот в восточные воды Южной Кореи, что делает эти воды более удобными для обороны. В Западном и Желтом морях силы Корейского полуострова могут нанести ущерб не только армии КНДР, но и Северному флоту, демонстрируя значительный потенциал сдерживания вражеских операций в обоих морях», — написал Брансон, выдержки из статьи приводит Chosun Ilbo.

Продолжение после рекламы