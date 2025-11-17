Армия России освободила три населенных пункта в нескольких областях
Войска Российской Федерации освободили населенные пункты Двуречанское (Харьковская область), Платоновку (ДНР) и Гай (Днепропетровская область). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
