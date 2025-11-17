Народные приметы на День Ионы: что можно и нельзя делать 18 ноября 2025
В православной традиции день памяти, связанный с именем Ионы, отмечается 18 ноября
Вторник, 18 ноября 2025 года — особенный день в народном и православном календаре, когда чтят память святителя Ионы Новгородского. Этот период считается переходным временем между осенью и зимой, когда открывается завеса между мирами. Подробнее о традициях, приметах, запретах и обычаях этого дня — в материале URA.RU.
День Ионы 18 ноября 2025
В народном календаре этот день известен как День Ионы — память святителя Ионы, архиепископа Новгородского и Псковского. В детстве Иоанн рано осиротел и воспитывался благочестивой вдовой Натальей Медоварцевой. Приняв монашество под именем Иона, он стал игуменом Отенской пустыни, а в 1458 году — архиепископом Новгородским.
Святитель прославился многочисленными чудесами, самым известным из которых стало прекращение моровой язвы после крестного хода в Зверин монастырь. Эпидемия унесла жизни более двухсот пятидесяти тысяч человек, но после молитв архиепископа прекратилась. Иона основал множество приютов для вдов и сирот, помогал Соловецкому монастырю. В 1549 году на Макарьевском соборе его причислили к лику общерусских святых.
Приметы на 18 ноября 2025 года
День восемнадцатого ноября богат на погодные приметы, по которым наши предки предсказывали характер предстоящей зимы и ближайших дней. Если к этому времени навалило много снега, крестьяне ожидали снежную и долгую зиму с обильными осадками.
Особое внимание уделяли направлению ветра и состоянию неба. При ясном небе северный ветер предвещал сильную стужу и морозы в ближайшие дни. Если на ветках ивы появлялся иней, это указывало на скорую оттепель, несмотря на холодную погоду. Луна в дымке служила признаком затяжного ненастья с пасмурной погодой и возможными осадками.
Низко опускающиеся тучи предупреждали о приближающейся непогоде, которая могла затянуться на несколько дней. Если на небе сверкала молния — редкое явление для ноября — это означало грядущую бурю с сильным ветром и снегопадом.
Первый снег, выпавший именно восемнадцатого ноября, сулил долгую и снежную зиму с крепкими морозами. Утренний мороз в сочетании с ясным небом предвещал суровые зимние холода. Дождь в этот день указывал на сырую погоду до конца месяца. По направлению ветра определяли характер зимы: южный обещал теплую зиму, северный — затяжные морозы.
Деревья, не успевшие сбросить листву к восемнадцатому ноября, предсказывали позднюю и мягкую зиму. Утренний туман свидетельствовал о приближающейся оттепели в ближайшие дни. Птицы, собравшиеся на верхушках деревьев, предрекали ясную погоду на целую неделю. Низкие и быстро плывущие облака предупреждали о скорых морозах и обильных снегопадах.
Традиции и обычаи 18 ноября 2025
К восемнадцатому ноября крестьяне завершали уборку черной редьки — важного овоща в осеннем и зимнем рационе. Редьку ели натертой с постным маслом, добавляли в салаты, готовили с квашеной капустой, клюквой или брусникой. Этот простой продукт ценился за питательность и целебные свойства, помогал укрепить здоровье перед долгой зимой и разнообразить скудное меню холодного периода.
Незамужние девушки в День Ионы обращались с молитвами о хорошем муже и проводили особые обряды. На рассвете существовал обычай выходить во двор и разбрасывать вокруг дома мелкие монеты и рукодельные безделушки собственного изготовления — считалось, что это привлечет достойных женихов.
Популярны были гадания со свечами перед зеркалом. Девушка зажигала свечу и смотрела на пламя: ровное горение предвещало исполнение желания о достойном супруге, неровное и колеблющееся пламя требовало осторожности с потенциальным избранником и предупреждало о возможных трудностях в отношениях.
Гадали на суженого с помощью веток рябины или калины, которые клали под подушку перед сном. Девушка просила показать образ будущего мужа в сновидениях и запоминала приснившиеся образы. Прислушивались к звукам за окном в вечернее время: звонкий собачий лай или птичье пение означали добрые вести и скорую встречу с женихом, протяжный вой ветра — грядущие испытания и препятствия на пути к счастью.
Что можно делать 18 ноября 2025 года
День восемнадцатого ноября считался в народной традиции пограничным временем, когда осень окончательно уступала место зиме. Люди верили, что в такие переходные периоды приоткрывается завеса между мирами, поэтому день подходил для особых обрядов и практик.
Обязательной традицией было посещение бани. Парилка воспринималась как место духовного и физического обновления. После тяжелых осенних работ и перед долгой зимой люди очищались от усталости и набирались сил. Баню топили всей семьей, используя березовые веники и травяные настои.
Можно было молиться святым мученикам Галактиону и Епистимии о верности в отношениях и крепости духа. Святителю Ионе Новгородскому молились об избавлении от болезней, защите от эпидемий и помощи обездоленным, ведь архиепископ прославился заботой о вдовах и сиротах.
Что нельзя делать 18 ноября 2025 года
Строгие запреты восемнадцатого ноября касались помощи в чужом доме. Нельзя было убираться у соседей, мыть посуду или подметать в гостях — существовало поверье, что таким образом можно перетянуть на себя чужие проблемы, болезни и невзгоды. Если помощь требовалась срочно, ее откладывали на следующий день.
Запрещалось поднимать с земли чужие деньги и вещи. Люди верили, что вместе с найденной вещью или монетой забираются чьи-то беды, неудачи и даже болезни. Если человек находил что-то ценное, ему следовало пройти мимо или дождаться, пока владелец сам поднимет потерянное.
Нельзя было повышать голос, ругаться и упрекать близких. Считалось, что громкие скандалы и ссоры в этот переходный день могут разбудить дурные силы, которые принесут в дом беды и несчастья. Спокойствие и тишина помогали сохранить мир в семье и защитить домашний очаг.
