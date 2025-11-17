Российские войска нанесли удары по объектам ВСУ
17 ноября 2025 в 14:16
В ходе боевых действий Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в МО РФ.
