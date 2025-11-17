Логотип РИА URA.RU
В ХМАО женщина через суд лишила экс-супруга соцвыплат за сына, погибшего на СВО

17 ноября 2025 в 14:42
Жительница Сургута через суд добилась лишения бывшего супруга права на соцподдержку за сына, который погиб на СВО

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте женщина лишила бывшего супруга права на соцвыплаты за сына, погибшего в зоне СВО. Городской суд встал на ее сторону, так как экс-супруг не воспитывал ребенка и не помогал ему материально, сообщает пресс-служба объединенный судов Югры.

«Сургутский городской суд удовлетворил иск матери погибшего военнослужащего о лишении бывшего супруга права на получение мер социальной поддержки в связи с гибелью сына. Основанием стало длительное уклонение ответчика от выполнения родительских обязанностей: более 20 лет он не оказывал материальную помощь, не интересовался жизнью ребенка и не участвовал в его воспитании», — сообщает пресс-служба судов в своем telegram-канале.

Суду не были предоставлены материалы о том, что отец каким-либо образом участвовал в воспитании сына или помогал ему материально. Меры соцподдержки же предназначаются родителям, которые воспитывали и содержали ребенка до совершеннолетия, отмечает пресс-служба.

