Идею исключить выходные из отпуска россиян оценили экономисты

Если Госдума примет решение исключить выходные дни из календарного отпуска для всех сотрудников, то это может негативно повлиять на выплаты и изменить подход работников к использованию отпуска. Об этом рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Ранее депутатам Госдумы было выдвинуто предложение об исключении выходных дней из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. В настоящее время отпуск составляет 28 дней, при этом одна его часть должна быть непрерывной и составлять не менее 14 дней, включая как рабочие, так и выходные дни. Инициаторы законопроекта считают, что его принятие позволит сотрудникам эффективнее использовать дни отпуска.

«Если же их (выходне — прим. URA.RU) исключить, то ситуация меняется и длинные отпуска от 10 дней до трех недель становятся не такими выгодными, работники будут стремиться брать отпуска от двух-трех дней до пяти-шести дней», — сказал Бархота. Об этом экономист заявил в интервью изданию «Абзац».

Если изменения в практике предоставления отпусков примут, то россияне могут столкнуться с финансовыми потерями, если захотят провести длительный семейный отдых, как это было раньше. Новая система будет иметь признаки квазиналога на отпуска, уверен Бархота. Он добавил, что сотрудник, уходя в отпуск, будет получать меньше денег. Это, с одной стороны, может снизить частоту использования отпусков, но, с другой стороны, 28 дней отпуска останется без изменений. В результате работники могут начать чаще брать отпуск, но на более короткий срок — например, на неделю. Это, по мнению эксперта, негативно скажется и на самой компании.