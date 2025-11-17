Логотип РИА URA.RU
К 5 годам колонии приговорили бизнесмена по делу о взрыве на АЗС в Махачкале

17 ноября 2025 в 14:47
По решению суда бизнесмен Эльдар Насрулаев приговорен к пятилетнему сроку лишения свободы в колонии. Он признан виновным в связи с инцидентом, произошедшим в 2023 году в Махачкале, когда в результате взрыва на автозаправочной станции погибли 33 человека. Как установлено в ходе расследования, Насрулаев осуществлял незаконную торговлю химическими удобрениями и арендовал помещения, в которых небезопасно хранил аммиачную селитру и перекись водорода.

