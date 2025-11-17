Логотип РИА URA.RU
Общество

«Станция Судного дня» прервала молчание новым загадочным сообщением

17 ноября 2025 в 15:06
УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая вещает с 1976 года

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В эфире «Радиостанции Судного дня» (УВБ-76) прозвучало слово «жеребость». Об этом сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 37774 ЖЕРЕБОСТЬ 0573 2683», — прозвучало в эфире 17 ноября в 11:11 по московскому времени. Слово обозначает беременность кобылицы.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая вещает с 1976 года. Среди радиолюбителей она получила прозвище «жужжалка», поскольку большую часть времени в эфире слышны шумы и характерное жужжание. На волнах станции передаются закодированные сообщения, и пользователи соцсетей нередко пытаются связать их с различными мировыми событиями.

В эфире радиостанции 6 ноября появилось новое закодированное сообщение. Прозвучали следующие символы: «НЖТИ 81666 МОЗГОПРАХ 6790 4701».

