«Станция Судного дня» прервала молчание новым загадочным сообщением
УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая вещает с 1976 года
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В эфире «Радиостанции Судного дня» (УВБ-76) прозвучало слово «жеребость». Об этом сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи».
«НЖТИ 37774 ЖЕРЕБОСТЬ 0573 2683», — прозвучало в эфире 17 ноября в 11:11 по московскому времени. Слово обозначает беременность кобылицы.
УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая вещает с 1976 года. Среди радиолюбителей она получила прозвище «жужжалка», поскольку большую часть времени в эфире слышны шумы и характерное жужжание. На волнах станции передаются закодированные сообщения, и пользователи соцсетей нередко пытаются связать их с различными мировыми событиями.
В эфире радиостанции 6 ноября появилось новое закодированное сообщение. Прозвучали следующие символы: «НЖТИ 81666 МОЗГОПРАХ 6790 4701».
