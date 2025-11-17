Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина получит истребители Rafale от Франции

17 ноября 2025 в 15:10
Фото: Tim Felce / Wikipedia / CC BY-SA 2.0

Париж и Киев подписали соглашение о поставках украинской армии французских истребителей Rafale, ракет к ним и систем ПВО SAMP/T. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита во Францию.

«Франция и Украина подписали историческую декларацию о приобретении Украиной истребителей Rafale», — заявил Зеленский на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном. Трансляция велась на сайте офиса президента Украины.

Истребители Rafale, которые планируется поставить Украине, — это многоцелевые самолеты 4,5-го поколения, отличающиеся высокой маневренностью и универсальностью.  Экипаж истребителя состоит из 1–2 человек, его максимальная скорость достигает 2203 километров в час (1,8 Маха), а боевая нагрузка может составлять до 9,5 тонн.

Сегодня, 17 ноября, Зеленский прибыл с визитом в Париж. Его встретил президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что лидеры обсудят военные потребности Киева и сотрудничество в оборонной сфере. Визит Зеленского во Францию стал уже девятым с начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года.

