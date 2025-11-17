Логотип РИА URA.RU
Полиция Сургута нашла подростков, устроивших скандал в ТЦ «Сити Молл»

17 ноября 2025 в 15:29
Полиция провела профилактическую беседу с подростками, устроившими скандал в торговом центре

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) полиция нашла девочек, которые устроили перепалку в ТЦ «Сити Молл». При этом в ведомстве опровергли, что в торговом центре толпа подростков устроила хаос, сообщили агентству в пресс-службе.

«Произошел конфликт между двумя девочками. Их личности установлены. С них взяты объяснения, проведена профилактическая беседа. Никакой драки не было, словесная перепалка», — рассказали агентству в полиции.

Ранее URA.RU писало, что 15 ноября подростки устроили скандал в сургутском ТЦ «Сити Молл». Школьники собрались в торговом центре ради бесплатной сахарной ваты и между двумя девочками произошел конфликт.

