Полиция Сургута нашла подростков, устроивших скандал в ТЦ «Сити Молл»

Полиция провела профилактическую беседу с подростками, устроившими скандал в торговом центре Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) полиция нашла девочек, которые устроили перепалку в ТЦ «Сити Молл». При этом в ведомстве опровергли, что в торговом центре толпа подростков устроила хаос, сообщили агентству в пресс-службе.

«Произошел конфликт между двумя девочками. Их личности установлены. С них взяты объяснения, проведена профилактическая беседа. Никакой драки не было, словесная перепалка», — рассказали агентству в полиции.