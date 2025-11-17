Торги состоятся 18 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Югорское подразделение «Газпрома» выставило на продажу административное здание в Надыме (ЯНАО). Информацию об аукционе компания разместила на электронной торговой площадке ГПБ. Стоимость лота — 22 млн рублей.

Административное здание в Надыме Фото: ЭТП ГПБ

«Предмет конкурентной процедуры в электронной форме: продажа административного здания, расположенного по адресу: ЯНАО, Надым, ул. Зверева, д. 12 площадью 2171,9 кв. м», — сообщается в карточке лота на сайте торгов. Инициатор торгов — ООО «Газпром трансгаз Югорск».

По данным источника, здание находится на земельном участке площадью 1433 кв. м, который в настоящее время арендует то же подразделение корпорации. У здания пять этажей, включая один подземный. Часть помещений (площадью 747,55 кв. м) в настоящее время арендуют компании Группы «Газпром». Объект продается без мебели.

Продолжение после рекламы

Начальная цена лота — 22,1 млн рублей (с учетом НДС). Размер задатка для участия в торгах составляет 10 % от начальной цены, то есть 2,2 млн рублей. Торги пройдут в электронной форме 18 ноября 2025 года.