Происшествия

Пожары

В Сургуте загорелся строящийся многоквартирный дом

17 ноября 2025 в 16:14
МЧС в Сургуте ликвидировали возгорание строящегося многоэтажного дома

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) на улице Энтузиастов загорелся строящийся многоэтажный дом. МЧС ликвидировало возгорание, выясняется причина пожара, сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

«В районе Энтузиастов, 6 произошло возгорание на стройке. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 15:25. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС.

Ранее URA.RU писало, что в Советском пожар уничтожил дом, баню, гараж и автомобиль. Однако обошлось без пострадавших, дознаватели устанавливают причину произошедшего.

