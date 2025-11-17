В Сургуте загорелся строящийся многоквартирный дом
МЧС в Сургуте ликвидировали возгорание строящегося многоэтажного дома
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) на улице Энтузиастов загорелся строящийся многоэтажный дом. МЧС ликвидировало возгорание, выясняется причина пожара, сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
«В районе Энтузиастов, 6 произошло возгорание на стройке. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 15:25. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС.
Ранее URA.RU писало, что в Советском пожар уничтожил дом, баню, гараж и автомобиль. Однако обошлось без пострадавших, дознаватели устанавливают причину произошедшего.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!