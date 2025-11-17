Воронежца оштрафовали за прослушивание песни Верки Сердючки

Житель Воронежской области Павел Вахрушев включил в своей машине песню украинского артиста Данилко Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Борисоглебский городской суд Воронежской области оштрафовал местного жителя Павла Вахрушева на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом стало публичное прослушивание песни украинского артиста Андрея Данилко (Верка Сердючка) у ночного клуба.

«Административный штраф 50 тысяч рублей», — сказали в пресс-службе суда, отвечая на вопрос о решении по делу Вахрушева. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале ноября в сети появилось видео, на котором Вахрушев приносит извинения за произошедшее. Он заявил, что раскаивается в ночном инциденте 2 ноября у клуба «Жара», и признал, что выбранная композиция и содержащиеся в ней слова были «неподобающими».

