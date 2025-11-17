Воронежца оштрафовали за прослушивание песни Верки Сердючки
Житель Воронежской области Павел Вахрушев включил в своей машине песню украинского артиста Данилко
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Борисоглебский городской суд Воронежской области оштрафовал местного жителя Павла Вахрушева на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом стало публичное прослушивание песни украинского артиста Андрея Данилко (Верка Сердючка) у ночного клуба.
«Административный штраф 50 тысяч рублей», — сказали в пресс-службе суда, отвечая на вопрос о решении по делу Вахрушева. Об этом сообщает РИА Новости.
В начале ноября в сети появилось видео, на котором Вахрушев приносит извинения за произошедшее. Он заявил, что раскаивается в ночном инциденте 2 ноября у клуба «Жара», и признал, что выбранная композиция и содержащиеся в ней слова были «неподобающими».
Согласно информации из картотеки суда, 13 ноября мужчине назначили административное наказание по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Он признан виновным в публичных действиях, которые направлены на дискредитацию Вооруженных сил России.
