Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Воронежца оштрафовали за прослушивание песни Верки Сердючки

17 ноября 2025 в 16:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Житель Воронежской области Павел Вахрушев включил в своей машине песню украинского артиста Данилко

Житель Воронежской области Павел Вахрушев включил в своей машине песню украинского артиста Данилко

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Борисоглебский городской суд Воронежской области оштрафовал местного жителя Павла Вахрушева на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом стало публичное прослушивание песни украинского артиста Андрея Данилко (Верка Сердючка) у ночного клуба.

«Административный штраф 50 тысяч рублей», — сказали в пресс-службе суда, отвечая на вопрос о решении по делу Вахрушева. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале ноября в сети появилось видео, на котором Вахрушев приносит извинения за произошедшее. Он заявил, что раскаивается в ночном инциденте 2 ноября у клуба «Жара», и признал, что выбранная композиция и содержащиеся в ней слова были «неподобающими».

Продолжение после рекламы

Согласно информации из картотеки суда, 13 ноября мужчине назначили административное наказание по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Он признан виновным в публичных действиях, которые направлены на дискредитацию Вооруженных сил России.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал