В Сургуте водителю грозит штраф за опасное вождение Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) водитель устроил дрифт на улице Быстринской рядом с супермаркетом Полиция начала проверку.

«Форсаж на Быстринской у „Магнита“, — сообщается в telegram-канале „К-Информ“. На видео водитель выписывает круги на автомобиле, а на крыше машины лежит мужчина.

Полиция начала проверку по данному инциденту, сообщили агентству в ведомстве. Устанавливаются личности участников, водителю может грозит административная ответственность.

