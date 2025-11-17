В Сургуте водитель устроил дрифт с пассажиром на крыше машины. Видео
В Сургуте водителю грозит штраф за опасное вождение
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) водитель устроил дрифт на улице Быстринской рядом с супермаркетом Полиция начала проверку.
«Форсаж на Быстринской у „Магнита“, — сообщается в telegram-канале „К-Информ“. На видео водитель выписывает круги на автомобиле, а на крыше машины лежит мужчина.
Полиция начала проверку по данному инциденту, сообщили агентству в ведомстве. Устанавливаются личности участников, водителю может грозит административная ответственность.
Видео: telegram-канал «К-Информ» (https://t.me/kinform/18513)
