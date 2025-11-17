Логотип РИА URA.RU
В Сургуте водитель устроил дрифт с пассажиром на крыше машины. Видео

17 ноября 2025 в 17:36
В Сургуте водителю грозит штраф за опасное вождение

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) водитель устроил дрифт на улице Быстринской рядом с супермаркетом Полиция начала проверку.

«Форсаж на Быстринской у „Магнита“, — сообщается в telegram-канале „К-Информ“. На видео водитель выписывает круги на автомобиле, а на крыше машины лежит мужчина.

Полиция начала проверку по данному инциденту, сообщили агентству в ведомстве. Устанавливаются личности участников, водителю может грозит административная ответственность.

Видео: telegram-канал «К-Информ» (https://t.me/kinform/18513)

