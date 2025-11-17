Участник скандальной стройки мегапроекта в ХМАО срывает гособоронзаказ

НПО имени Лавочкина выиграло суд о взыскании денег с подрядчика УСК, строившего ВОС-3 в Пыть-Яхе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Московское ООО «Универсал СК», с которой управление капитального строительства Пыть-Яха (ХМАО) расторгли контракт на строительство водоочистных сооружений, сорвало гособоронзаказ. В картотеке Десятого арбитражного апелляционного суда опубликовано постановление о взыскании с компании в пользу АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» порядка 125 миллионов рублей неустойки по договору о реконструкции и техническом перевооружении стратегического объекта в подмосковных Химках.

«Взыскать с ООО „Универсал СК“ в пользу АО „НПО им. С.А. Лавочкина“ 124 785 190 руб. 76 коп. неустойки. В удовлетворении оставшейся части неустойки отказать. В остальной части решение оставить без изменения», — указано в постановлении.

На реконструкцию были направлены как деньги НПО, так и бюджетные ассигнования. В документации на сайте госзакупок указано, что закупка проводится на основании государственного оборонного заказа в соответствии с федеральным законом № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Общая стоимость контракта составила более 660 миллионов рублей, использовалось казначейское сопровождение.

В декабре 2019 года между НПО и УСК был заключен контракт на реконструкцию. Дата окончания выполнения работ по договору — не позднее 25.11.2021 года. Приемка осуществлялась поэтапно. К установленному договором конечному сроку окончания выполнения работ большая часть этапов договора ООО «Универсал СК» не выполнена. Это стало основанием для расторжения АО «НПО Лавочкина» договора в 2024 году в связи с односторонним отказом от его исполнения.

«Универсал СК» настаивало на том, что просрочка исполнения обязательств произошла не по его вине, а ответственность за это, по мнению представителей компании, лежала на НПО и была якобы связана с недостатками технической документации. УСК попытался отменить решение первой инстанции, заявив ходатайство о проведении дополнительной экспертизы. НПО и прокуратура настаивали на оставлении судебного акта без изменения.

Суд постановил, что УСК подписанием договора подтвердило, что полностью изучило описание объекта закупки, техническую документацию, на основании которой будут выполняться работы по договору, понимает требования АО «НПО Лавочкина» относительно предмета договора, согласно с условиями о цене работ, указанными в договоре, а также с условиями об объеме работ и результате, соответствующего требованиям АО «НПО Лавочкина». Однако компании удалось снизить часть выплат по встречному иску со 189 миллионов рублей из-за затрат на экспертизу.

С подрядчиком связывают громкий скандалом в ХМАО. В 2022 году контракт на 895 978 685 рублей с ним был расторгнут управлением капитального строительства Пыть-Яха в одностороннем порядке. Во время судебных разбирательств арбитраж ХМАО встал на сторону властей, настаивавших, что УСК сорвал сроки, однако Восьмой апелляционный арбитражный суд Омска отменил это решение. Объект достроил позже другой подрядчик.

Источники URA.RU отметил, что УСК построило бизнес на генподрядах. «Слабые субподрядчики оставались после срыва контрактов с подмоченной репутацией. С более крупными компании вели себя осторожнее. Контракты становились предметом судебного разбирательства, из-за чего разгорались скандалы. Поднятая шумиха в медиа вынуждала власти идти на примирение. Однако сейчас у компании и ее гендиректора Александра Ефремова могут начаться проблемы проблемы. Сорванный гособоронзаказ — это не то, с чем власти будут мириться», — отмечает инсайдер. Согласно данным «Федресурса», ряд кредиторов намеревался обратиться в суд с заявлением о банкротстве УСК.

По данным картотеки арбитражных дел, УСК фигурирует в 140 разбирательствах. Общая сумма исковых заявлений достигает 2 миллиардов рублей.Только в 2024 году компания участвовала в 26 арбитражных процессах на сумму более 814 миллионов рублей в качестве как истца, так и ответчика.