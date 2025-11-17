Макрон выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта Фото: Официальный сайт Европарламента

Мир на Украине потенциально может быть достигнут до 2027 года. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления.

«Я считаю, что мира в Украине мы достигнем раньше 2027 года», — заявил Макрон на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Его слова приводит французская газета Le Monde. Он добавил, что за последние несколько месяцев были приняты решения, ставшие поворотными моментами в конфликте. Кроме того, французский лидер отметил необходимость укрепления военного потенциала Украины. По его словам, стране нужна сильная украинская армия, способная противостоять и защищать свое воздушное пространство.

Сегодня, в Париже прошли переговоры Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Лидеры обсудили военные нужды Киева, а также сотрудничество в сфере оборонной промышленности. По итогам встречи было подписано соглашение о поставках Украине истребителей Rafale, ракет и систем ПВО SAMP/T. Зеленский и Макрон отметили, что соглашение усилит обороноспособность Украины и поможет нарастить промышленный и технологический потенциал стран. Киев получит 100 истребителей Rafale, четыре радара, восемь систем ПВО и шесть систем бомбометания.

Продолжение после рекламы

Ранее российская сторона не раз высказывала мнение о том, что процесс урегулирования конфликта является сложным и многогранным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что каждая деталь в этом процессе имеет большое значение для обеих стран. При этом Россия ни разу не отказывалась от участия в переговорном процессе в отличие от Украины и всегда выражала готовность к мирному урегулированию конфликта.