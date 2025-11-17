Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В Тюмени на 20 дней перекроют проезд вблизи развязки. Схема

В Тюмени с 1 по 21 декабря перекроют проезд по части улицы Пышминской
17 ноября 2025 в 18:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Перекрытие продлится 20 дней

Перекрытие продлится 20 дней

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На 20 дней ограничат проезд по участку улицы Пышминской, что находится вблизи развязки на Федюнинского. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«С 1 по 21 декабря планируется прекращение движения транспорта по улице Пышминской, в районе дома № 226а. Причина: строительство тепломагистрали», — рассказали в мэрии.

Объехать ограничение можно по улицам Агеева, Цимлянской, Трактовой, Самарцева. Подробнее — на схеме.

Продолжение после рекламы

План перекрытия и объезда

Фото: Администрация Тюмени

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал