В Тюмени на 20 дней перекроют проезд вблизи развязки. Схема
Перекрытие продлится 20 дней
На 20 дней ограничат проезд по участку улицы Пышминской, что находится вблизи развязки на Федюнинского. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.
«С 1 по 21 декабря планируется прекращение движения транспорта по улице Пышминской, в районе дома № 226а. Причина: строительство тепломагистрали», — рассказали в мэрии.
Объехать ограничение можно по улицам Агеева, Цимлянской, Трактовой, Самарцева. Подробнее — на схеме.
План перекрытия и объезда
