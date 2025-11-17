Медведев заявил, что Россия делает лучшие в мире беспилотники
Медведев призвал молодогвардейцев активно включаться в процессы
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия производит, возможно, лучшие в мире беспилотники. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«Беспилотники те же самые, которые мы на самом деле уже делаем, может быть, лучше, чем другие страны», — сказал Медведев. Его слова прозвучали на всероссийском слете «Молодой гвардии „Единой России“» в Москве.
Политик подчеркнул, что развитие технологий и производство высокотехнологичного оборудования являются ключевыми факторами для обеспечения независимости и суверенитета государства. В ходе выступления Медведев призвал молодогвардейцев активно включаться в процессы, связанные с обеспечением технологического суверенитета страны.
