Популярностью в Пермском крае пользуются имена София и Михаил Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Пермского края называли своих детей необычными именами в ноябре 2025 года. При этом в число редких вошло имя Лариса. Информация содержится в реестре ЗАГС.

«По данным на 16 ноября 2025 года, в топ-5 редких имен девочек в Пермском крае вошли Осиеа, Лукерия, Ширингул, Лариса и Дилдора. В списке необычных имен для мальчиков оказались Шамсиддин, Микаэль, Суфиян, Мухаммадазиз и Махмуд», — следует из данных в реестре ЗАГС.

Популярными именами среди девочек остаются София (373 ребенка), Ева (350), Анна (332), Мария (293) и Виктория (281). Мальчикам часто давали имена Михаил (470), Александр (408), Артем (381), Тимофей (348) и Лев (347).

