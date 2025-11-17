Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Осиеа, Дилдора и Лариса: какими редкими именами назвали детей в Пермском крае. Инфографика

Имя Лариса вошло в список редких в Пермском крае
17 ноября 2025 в 18:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Популярностью в Пермском крае пользуются имена София и Михаил

Популярностью в Пермском крае пользуются имена София и Михаил

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Пермского края называли своих детей необычными именами в ноябре 2025 года. При этом в число редких вошло имя Лариса. Информация содержится в реестре ЗАГС.

«По данным на 16 ноября 2025 года, в топ-5 редких имен девочек в Пермском крае вошли Осиеа, Лукерия, Ширингул, Лариса и Дилдора. В списке необычных имен для мальчиков оказались Шамсиддин, Микаэль, Суфиян, Мухаммадазиз и Махмуд», — следует из данных в реестре ЗАГС.

Популярными именами среди девочек остаются София (373 ребенка), Ева (350), Анна (332), Мария (293) и Виктория (281). Мальчикам часто давали имена Михаил (470), Александр (408), Артем (381), Тимофей (348) и Лев (347).

Продолжение после рекламы

В ноябре десятки малышей в регионе получили необычные имена

Фото: инфографика URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал