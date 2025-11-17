Губернатор Пермского края Махонин рассказал, как сходил за грибами

Губернатор удачно сходил за грибами Фото: Илья Московец © URA.RU

В 2025 году губернатору Пермского края Дмитрию Махонину удалось сходить за грибами только один раз. Об этом глава региона рассказал в прямом эфире радио «Спутник Пермь».

«В этом году целый один раз сходил за грибами. Успешно. Всегда езжу в благодатные места», — отметил губернатор. При этом глава Прикамья не раскрыл локацию, в которой чаще всего собирает грибы.