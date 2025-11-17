Губернатор Пермского края Махонин рассказал, как сходил за грибами
Губернатор Пермского края Махонин в 2025 году ходил за грибами один раз
17 ноября 2025 в 18:14
Губернатор удачно сходил за грибами
В 2025 году губернатору Пермского края Дмитрию Махонину удалось сходить за грибами только один раз. Об этом глава региона рассказал в прямом эфире радио «Спутник Пермь».
«В этом году целый один раз сходил за грибами. Успешно. Всегда езжу в благодатные места», — отметил губернатор. При этом глава Прикамья не раскрыл локацию, в которой чаще всего собирает грибы.
Также в прямом эфире Дмитрий Махонин поделился, что хотел бы научиться работать на станке ЧПУ. Глава Пермского края раскрыл, о чем разговаривал с президентом Владимиром Путиным без камер.
