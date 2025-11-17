В Госдуме предложили не включать выходные в оплачиваемый отпуск
При утверждении инициативы, изменения коснутся 120 статьи ТК РФ
В Государственной думе обсуждается идея не включать выходные дни в оплачиваемый отпуск. Инициатива принадлежит депутатам от ЛДПР. Об этом пишут российские СМИ.
«Семнадцатого ноября группа парламентариев от либерал-демократов во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким предложила рассчитывать календарные дни оплачиваемого отпуска без учёта выходных дней, чтобы дать работающим россиянам более полноценный отдых», — пишет Ridus.ru. Однако член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что вводить новую система перерасчет отпуска не нужно. По ее словам, введение новых правил мало что изменит.
Изменения в подсчете дней отпуска по внесенной инициативе коснутся статьи 120 Трудового кодекса РФ. Сейчас по законодательству отпуск рассчитывается вместе с выходными. Авторы инициативы считают, что исключение выходных из отпуска поможет россиянам использовать все 28 дней отдыха.
