От мировой защиты до походов в кино: когда отмечают Международный день ребенка

В четверг, 20 ноября, весь мир останавливается, чтобы напомнить: права детей являются не простой формальностью, а фундаментом будущего. Как появился Всемирный день ребенка, какие традиции связаны с этим праздником и как его отмечают в России — в материале URA.RU.

Первые шаги: от ЮНИСЕФ до Международного пакта

Международная система защиты прав детей начала формироваться задолго до появления Всемирного дня ребенка. Уже в 1946 году Генеральная Ассамблея ООН учредила Детский фонд — ЮНИСЕФ. Организация должна была помогать детям, пострадавшим от войны, и постепенно ее миссия расширилась от гуманитарной поддержки до глобальной защиты прав несовершеннолетних.

В 1948 году была принята Всеобщая декларация прав человека, где дети были признаны объектом особой и приоритетной защиты. Далее последовали два Международных пакта 1966 года, которые вновь закрепили право ребенка на особую заботу общества и государства. Но при всей важности этих документов миру все еще не хватало отдельного правового акта, посвященного исключительно детям.

Декларация прав ребенка

Первым таким документом стала Декларация прав ребенка, принятая ООН 20 ноября 1959 года. Она содержала десять ключевых принципов, определявших обязанности всех, кто отвечает за благополучие детей. Главная мысль Декларации звучала почти как гуманистический манифест: человечество обязано дать ребенку лучшее, что оно имеет.

В честь принятия Декларации ежегодно 20 ноября в разных странах начали проводить мероприятия, посвященные защите детей. А спустя двадцать лет, в 1979 году, Генассамблея провозгласила Международный год ребенка — юбилейный повод пересмотреть накопленные проблемы и ускорить подготовку нового глобального документа.

Конвенция о защите детей

Инициатором разработки Конвенции выступила Польша. Именно польский юрист Адам Лопатка в 1978 году предложил проект, который стал основой будущего текста. Работа над документом заняла десять лет — необычайно долгий срок для международного права, но каждая статья была отточена с учетом позиций стран, экспертов, организаций и правозащитников.

20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка — первый обязательный международный документ, посвященный исключительно правам несовершеннолетних. Он включает 54 статьи, которые гарантируют ребенку защиту, развитие, участие в общественной жизни, а также свободу от насилия, эксплуатации и дискриминации.

26 января 1990 года началось подписание Конвенции, а 2 сентября того же года документ вступил в силу. Уже к середине 1990-х годов он стал практически универсальным — к 1995 году Конвенцию ратифицировали почти все страны мира, кроме США.

Сегодня Всемирный день ребенка отмечается в 129 странах, и каждый год имеет свою тему: от борьбы с насилием до продвижения инклюзивности, от инициативы «Пусть руководят дети» до обращения к миру за новым взглядом на будущее.

Как отмечают в мире и в России

В разных странах 20 ноября проходит по-разному. В США и Латинской Америке устраивают парады, демонстрации и благотворительные акции. Крупные компании включаются в инициативы: например, McDonald»s направляет часть прибыли в фонды поддержки детских больниц и домов.

В России традиции формируются через акции, выставки и концерты. Например, в 2011 году в Москве прошел проект «Дети — детям», где воспитанники детских домов участвовали в концертах и творческих выставках. В 2016 году в Иваново провели танцевальный флешмоб в рамках программы по безопасности дорожного движения.

В 2022 году в Санкт-Петербурге волонтеры организовали акцию «Коробка храбрости» для детей, проходящих лечение, а в Москве на ВДНХ открылись тематические площадки, мастер-классы, спектакли и мультимедийные выставки.

Как отметить День ребенка в семье

Праздник создается не только на государственном уровне. Важно, чтобы каждая семья проявляла участие и внимание. 20 ноября можно устроить ребенку день, наполненный теплом и радостью: приготовить любимые блюда, украсить дом, собрать всех за одним столом.

Кроме того, можно провести время вне дома — в кино, кафе, парке или на мастер-классе. Подарки тоже имеют значение: наборы для творчества, настольные игры, развивающие игрушки или сладости — все, что вызывает у ребенка ощущение заботы и любви.

День ребенка напоминает взрослым: никакие международные документы не работают без личного участия. Защита детей начинается в семье, продолжается в школе, усиливается государством и закрепляется мировым сообществом. 20 ноября — это не просто дата, а ежегодный повод задуматься, создаем ли мы мир, где каждое дитя чувствует себя защищенным.

Интересные факты о детях

Младенцы появляются на свет с удивительными особенностями строения и развития. Например, у новорожденных насчитывается около трех сотен костей — существенно больше, чем у взрослых, ведь многие из них позже соединяются, формируя крепкий скелет. Высокое положение гортани позволяет самым маленьким одновременно дышать и глотать, а в первые месяцы жизни у них сохраняется нырятельный рефлекс, автоматически защищающий дыхательные пути при попадании в воду.

Развитие мозга и восприятия происходит стремительно: уже к трем годам объем мозга ребенка достигает примерно четырех пятых размеров взрослого. На становление речи огромное влияние оказывает языковая среда — чем активнее и разнообразнее общение вокруг малыша, тем быстрее формируются его речевые навыки. Еще до появления первых слов дети отлично улавливают эмоциональное состояние взрослых и реагируют на настроение окружающих.