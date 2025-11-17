Путин присвоил госнаграду митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу

Митрополит Сургутский и Ханты-Мансийский Павел награжден Орденом Дружбы Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей. Документ опубликован на сайте Кремля.

«За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительность и общественную деятельность. Наградить Орденом Дружбы Фокина Павла Семеновича, (митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла)», — говорится в документе.