Путин присвоил госнаграду митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу

Митрополит Сургутский и Ханты-Мансийский Павел награжден Орденом Дружбы
Фото: Эльдар Булатов © URA.RU
Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей. Документ опубликован на сайте Кремля.
«За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительность и общественную деятельность. Наградить Орденом Дружбы Фокина Павла Семеновича, (митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла)», — говорится в документе.
Ранее URA.RU писало, что Путин представил к госнаграде губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Президент наградил главу региона Орденом мужества за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
