Путин присвоил госнаграду митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу

Путин отметил Орденом Дружбы митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла
17 ноября 2025 в 19:49
Митрополит Сургутский и Ханты-Мансийский Павел награжден Орденом Дружбы

Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей. Документ опубликован на сайте Кремля.

«За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительность и общественную деятельность. Наградить Орденом Дружбы Фокина Павла Семеновича, (митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла)», — говорится в документе.

Ранее URA.RU писало, что Путин представил к госнаграде губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Президент наградил главу региона Орденом мужества за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

