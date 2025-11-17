В ХМАО мэрия профинансировала открытие мастерской, где шьют одежду для бойцов СВО

В Сургутском районе на муниципальный грант открыли швейную мастерскую для бойцов СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургутском районе ХМАО на средства муниципального гранта открылась швейная мастерская. Глава района Андрей Трубецкой сообщил в своем telegram-канале, что региональная общественная организация «СВОи из Югры» получила максимальную субсидию в размере 2,8 миллионов рублей.

«На эти средства закуплено оборудование: швейные машины и оверлоки. По заявкам госпиталей и медицинских рот волонтеры изготавливают специализированную одежду для военнослужащих. В планах — производство 600 комплектов адаптивной одежды, включающей штаны и футболки, а также 600 вайперхудов — маскировочных костюмов для разведчиков», — прокомментировал глава района Трубецкой.

По словам Трубецкого, проект «Мамина забота» стал одним из восьми победителей муниципального конкурса грантовой поддержки некоммерческих организаций. Всего в 2025 году на реализацию общественных инициатив в Сургутском районе направлено порядка 10 миллионов рублей.

Продолжение после рекламы

Как отметила начальник отдела финансового обеспечения муниципальных заданий и предоставления субсидий администрации Сургутского района Елизавета Смолярчук, реализация проекта началась 1 августа 2025 года. Она продлится до 31 марта 2026 года.