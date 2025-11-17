На Украине ответили на слухи о побеге Умерова из страны
Гончаренко* сомневается, что Умеров вернется в страну
Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывший министр обороны Рустем Умеров не вернулся в страну в обозначенные сроки, потому что продлил командировку. Так депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) объяснил, почему появились слухи о побеге Умерова из страны.
«Официальная командировка Умерова должна была закончиться еще вчера. Он продлил ее до 19 ноября. Рустем, ну, ждем», — заявил Гончаренко в своем telegram-канале.
Новости о побеге Умерова появились на фоне мощного антикоррупционного расследования. В тот момент он находился в Стамбуле. При этом это поездка не была официально запланирована.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) утверждают, что Умеров связан с этим скандалом. В связи с этим Гончаренко усомнился в том, что Умеров вернется в страну. После Турции Умеров отправился в Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.