На Украине ответили на слухи о побеге Умерова из страны

Гончаренко* сомневается, что Умеров вернется в страну Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывший министр обороны Рустем Умеров не вернулся в страну в обозначенные сроки, потому что продлил командировку. Так депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) объяснил, почему появились слухи о побеге Умерова из страны.

«Официальная командировка Умерова должна была закончиться еще вчера. Он продлил ее до 19 ноября. Рустем, ну, ждем», — заявил Гончаренко в своем telegram-канале.

Новости о побеге Умерова появились на фоне мощного антикоррупционного расследования. В тот момент он находился в Стамбуле. При этом это поездка не была официально запланирована.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) утверждают, что Умеров связан с этим скандалом. В связи с этим Гончаренко усомнился в том, что Умеров вернется в страну. После Турции Умеров отправился в Катар и Объединенные Арабские Эмираты.