Россия будет продолжать спецоперацию, пока не выполнит все поставленные задачи. Об этом сообщил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. В то же время в Европе предполагают, что конфликт может затянуться до 2026 года.

Параллельно с этим Франция планирует передать Украине современные истребители Rafale и ракеты к ним. В Донбассе сотни тысяч человек остались без электроснабжения из-за ударов ВСУ по электростанциям. Главное о спецоперации к 17 ноября — в материале URA.RU.

Фон дер Ляйен заявила, что СВО может закончиться уже в 2026 году

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в письме лидерам ЕС предположила, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2026 года. По ее словам, даже с учетом обещанной поддержки Киев столкнется с дефицитом средств, который невозможно преодолеть без дополнительного финансирования.

Фон дер Ляйен считает, что помощь Киеву следует выделить в начале второго квартала 2026 года. Она должна быть гибкой и не увеличивать фискальную нагрузку. Также глава ЕК подчеркнула необходимость распределения финансового бремени между союзниками Украины.

Франция поставит Украине свои новейшие истребители Rafale

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Елисейский дворец в Париже для участия в мероприятии «коалиции желающих». Французский лидер Эммануэль Макрон при встрече несколько раз дружески похлопал его по спине. По итогам заседания было подписано соглашение о поставках украинской армии истребителей Rafale, ракет и систем ПВО SAMP/T.

В подвалах Покровска прячутся от ВСУ тысячи мирных жителей

По данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, в подвалах жилых домов Красноармейска (Покровска) может находиться до нескольких тысяч мирных жителей. В настоящее время идет эвакуация населения. Несколько групп уже в безопасности, но люди все еще остаются в подвалах и ждут эвакуации из зоны боевых действий.

Американский бронежилет спас жизнь российскому добровольцу

﻿Летом 2022 года казак из Екатеринбурга Сергей Судейкин (позывной Судья) добровольно отправился на фронт. Во время артиллерийского обстрела он спас сослуживцев, протолкнув их в укрытие и приняв удар на себя. Выжить после тяжелых ранений ему помог американский бронежилет.

Во время обстрела Судейкин получил множественные осколочные ранения, тяжелую контузию, разрыв барабанных перепонок и повреждение затылочного нерва. Он потерял сознание и был эвакуирован с поля боя. Его жизнь спас американский бронежилет пятого поколения, полученный после захвата опорного пункта ВСУ. После лечения Судейкин вернулся в строй и продолжил выполнять боевые задачи, используя трофейное снаряжение.

Пушилин сообщил об окружении группировки ВСУ в Мирнограде

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации в Димитрове (украинское название — Мирноград). По его словам, украинская армия пытается вырваться из города, где оказалась в окружении.

Он также отметил, что, несмотря на попытки противника использовать определенные маршруты для выхода из города, все эти направления находятся под огневым контролем подразделений ДНР. Пушилин добавил, что ВС РФ приступили к зачистке многоэтажных районов города с целью блокировать пути отхода для украинских военных.

Российские штурмовики выбивают ВСУ из Купянска

Штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка ВС РФ продолжает вытеснять украинские формирования из западной части Купянска (Харьковская область). Об этом сообщил командир подразделения с позывным Лаврик в видеоматериале Минобороны России. По его словам, украинские силы отступают из города, а российские военные продолжают выполнять поставленную задачу.

В Курской области обнаружили тело бойца ВСУ с «удивленной гримасой»

В Курской области были найдены останки военнослужащего ВСУ. Telegram-канал «Северный ветер» опубликовал фото с отделенной от туловища головой. На лице у солдата была заметна «гримаса удивления».

По словам авторов telegram-канала, многие украинские военные были удивлены отправкой в Курскую область. У некоторых удивленная гримаса сохранилась и по сей день. Там также сказано, что несмотря на освобождение приграничных территорий от ВСУ, в регионе продолжают находить тела украинских военнослужащих, в том числе мумифицированные.

