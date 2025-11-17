Цена на российскую нефть опустилась ниже 40 долларов за баррель
Цена российской нефти Urals опустилась ниже 40 долларов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
По данным международного ценового агентства Argus, с которыми ознакомились журналисты, стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals опустилась ниже 40 долларов за баррель. На 14 ноября цена Urals в Новороссийске оценивалась в 38,04–39,84 доллара за баррель, тогда как в Приморске котировки пока держатся выше 40 долларов — 42,09 доллара за баррель.
«Стоимость Urals опустилась ниже 40 долларов за баррель, показывают данные Argus. Котировки снижаются на фоне роста скидок на российскую нефть после ввода санкций против „Роснефти“ и „Лукойла“ в конце октября», — сообщил РБК. Падение цен на Urals связано с расширением скидок на эту марку после введения санкций против российского нефтяного сектора в конце октября.
Согласно данным агентства Argus, дисконт на нефть марки Urals по отношению к котировке «Североморский датированный» (NSD) в Новороссийске значительно вырос: если 21 октября он составлял 12,25 доллара за баррель, то к 14 ноября достиг 23,75–25,55 доллара за баррель. Последний раз подобный уровень дисконта наблюдался в июне 2023 года.
В Приморске скидка на Urals за этот же период выросла с 12,55 до 21,5 доллара за баррель. А стоимость премиальной нефти ESPO (ВСТО) изменилась менее значительно, хотя скидка на нее также увеличилась. По данным Argus, цена ESPO на базисе FOB Козьмино 21 октября составляла 56,93 доллара за баррель, а 12 ноября — 55,95 доллара за баррель. Дисконт на ESPO к бенчмарку Dubai за этот период вырос с 4,2 до 9,5 доллара за баррель.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.