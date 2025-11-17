Цена на российскую нефть опустилась ниже 40 долларов за баррель

Цена российской нефти Urals опустилась ниже 40 долларов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

По данным международного ценового агентства Argus, с которыми ознакомились журналисты, стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals опустилась ниже 40 долларов за баррель. На 14 ноября цена Urals в Новороссийске оценивалась в 38,04–39,84 доллара за баррель, тогда как в Приморске котировки пока держатся выше 40 долларов — 42,09 доллара за баррель.

«Стоимость Urals опустилась ниже 40 долларов за баррель, показывают данные Argus. Котировки снижаются на фоне роста скидок на российскую нефть после ввода санкций против „Роснефти“ и „Лукойла“ в конце октября», — сообщил РБК. Падение цен на Urals связано с расширением скидок на эту марку после введения санкций против российского нефтяного сектора в конце октября.

Согласно данным агентства Argus, дисконт на нефть марки Urals по отношению к котировке «Североморский датированный» (NSD) в Новороссийске значительно вырос: если 21 октября он составлял 12,25 доллара за баррель, то к 14 ноября достиг 23,75–25,55 доллара за баррель. Последний раз подобный уровень дисконта наблюдался в июне 2023 года.

