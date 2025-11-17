Логотип РИА URA.RU
Общество

В России неожиданно начал работать YouTube

17 ноября 2025 в 22:20
YouTube заработал через мобильный интернет некоторых операторов

YouTube заработал через мобильный интернет некоторых операторов

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пользователи нескольких сотовых операторов в России заметили, что YouTube стал работать без перебоев. Корреспондент URA.RU также убедился, что видеосервис функционирует без замедлений у пользователей МТС и Билайна.

Как ранее писало URA.RU, пользователи ряда мобильных операторов в России зафиксировали стабильную работу YouTube на своих устройствах. Данные выводы были сделаны после проведения опроса среди пользователей, которые провел telegram-канал Baza. Есть предположение, что улучшение функционирования видеохостинга может быть обусловлено последними событиями в Соединенных Штатах Америки, где глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России.. 

