Пулково может стать площадкой для тестирования беспилотной техники

«Пулково может стать пилотным полигоном для тестирования беспилотной техники», — сообщили представители Министерства транспорта в telegram-канале . Рабочая встреча по этому вопросу прошла с участием замминистра транспорта Владимира Потешкина, представителей аэропорта и компании «Когнетив». Цель внедрения беспилотной техники — повышение эффективности работы авиагавани.

Там же отметили, что ранее Потешкин посетил тестовый полигон «Когнитив» и увидел в работе беспилотный тягач, который в перспективе будет использоваться для буксировки багажных тележек. «Умная техника» позволит оптимизировать рабочие процессы. В случае успешного тестирования технологии в Пулково опыт могут распространить на другие авиагавани страны.