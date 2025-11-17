Пулково может стать площадкой для тестирования беспилотной техники
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Министерство транспорта России рассматривает возможность использования аэропорта «Пулково» в качестве пилотного полигона для тестирования беспилотной наземной техники. Об этом сообщило Министерство транспорта России.
«Пулково может стать пилотным полигоном для тестирования беспилотной техники», — сообщили представители Министерства транспорта в telegram-канале. Рабочая встреча по этому вопросу прошла с участием замминистра транспорта Владимира Потешкина, представителей аэропорта и компании «Когнетив». Цель внедрения беспилотной техники — повышение эффективности работы авиагавани.
Там же отметили, что ранее Потешкин посетил тестовый полигон «Когнитив» и увидел в работе беспилотный тягач, который в перспективе будет использоваться для буксировки багажных тележек. «Умная техника» позволит оптимизировать рабочие процессы. В случае успешного тестирования технологии в Пулково опыт могут распространить на другие авиагавани страны.
