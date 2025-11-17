Двое сотрудников федеральной службы стали свидетелями страшной аварии Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сотрудники ГУ ФСИН России по Пермскому краю Виталий Макаров и Роман Чакилев оказали первую помощь пострадавшим в аварии с участием микроавтобуса под Кунгуром, которая унесла семь жизней. Они стали случайными свидетелями ДТП, передает пресс-служба федерального ведомства.

«Виталий Макаров и Роман Чакилев в момент аварии проезжали мимо, направлялись в командировку. Сам момент ДТП попал на их видеорегистратор. Увидев, что произошло, они немедленно припарковались на обочине, чтобы оказать помощь пострадавшим», — указано в telegram-канале ФСИН России.

По словам Макарова, сотрудники незамедлительно вызвали спасателей и приступили к оказанию помощи пострадавшим — помогали людям покинуть автобус и извлекали тех, кто находился без сознания. Макаров также подчеркнул, что присутствовало серьезное беспокойство относительно возможного взрыва транспортного средства, работающего на газу.

Спустя 10 минут после ЧП на место инцидента прибыли машины скорой помощи и сотрудники МЧС. При этом работники ГУ ФСИН не прекратили участие в спасательной операции: они содействовали специалистам и предоставили записи с видеорегистратора. Чакилев подчеркнул, что в подобной ситуации любой достойный человек поступил бы так же, и не стал расценивать свои действия как героические.

URA.RU уже рассказывало, что вечером 14 ноября на 64-м километре трассы Пермь — Екатеринбург у поворота в Кыласово развернулась жуткая картина. Микроавтобус «Соболь» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате семь человек погибли, еще 12 пассажиров оказались в больнице с серьезными травмами. По данному факту возбуждено уголовное дело.