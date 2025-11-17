Орбан неожиданно отреагировал на призыв фон дер Ляйен увеличить помощь Украине

Орбан жестко ответил главе Еврокомиссии Фото: Официальный сайт Европарламента

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об увеличении финансирования Украины, сравнив его с бессмысленной помощью алкоголику. Политик выразил возмущение тем, что призыв направить Киеву больше денег прозвучал на фоне коррупционного скандала. Об этом Орбан сообщил в своих социальных сетях.

«Это удивительно. В тот момент, когда стало понятно, что военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы потребовать реального контроля или приостановки платежей, глава Еврокомиссии предлагает нам направить еще больше», — написал Орбан в соцсети X.

Глава венгерского правительства также сравнил финансовую помощь Киеву с «попыткой помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки», и добавил, что Венгрия «не утратила здравого смысла». Заявление Орбана последовало в ответ на письмо Урсулы фон дер Ляйен, в котором она призвала лидеров стран ЕС срочно принять решение о дальнейшем финансировании Украины. В качестве вариантов были предложены гранты от государств-членов, кредит за счет заимствований ЕС или кредит, обеспеченный замороженными российскими активами.

