Орбан неожиданно отреагировал на призыв фон дер Ляйен увеличить помощь Украине
Орбан жестко ответил главе Еврокомиссии
Фото: Официальный сайт Европарламента
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об увеличении финансирования Украины, сравнив его с бессмысленной помощью алкоголику. Политик выразил возмущение тем, что призыв направить Киеву больше денег прозвучал на фоне коррупционного скандала. Об этом Орбан сообщил в своих социальных сетях.
«Это удивительно. В тот момент, когда стало понятно, что военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы потребовать реального контроля или приостановки платежей, глава Еврокомиссии предлагает нам направить еще больше», — написал Орбан в соцсети X.
Глава венгерского правительства также сравнил финансовую помощь Киеву с «попыткой помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки», и добавил, что Венгрия «не утратила здравого смысла». Заявление Орбана последовало в ответ на письмо Урсулы фон дер Ляйен, в котором она призвала лидеров стран ЕС срочно принять решение о дальнейшем финансировании Украины. В качестве вариантов были предложены гранты от государств-членов, кредит за счет заимствований ЕС или кредит, обеспеченный замороженными российскими активами.
Виктор Орбан уже ранее высказывался против финансирования Украины со стороны ЕС и подчеркивал зависимость Венгрии от российских энергоносителей. Премьер-министр Венгрии неоднократно критиковал европейскую политику в отношении России и предупреждал, что конфискация замороженных российских активов может привести к конфликту между Россией и Европой. Теперь на фоне коррупционного скандала он вновь выступил с резкой критикой, заявив, что увеличение финансирования Украины нецелесообразно.
