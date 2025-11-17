Беспилотники ВСУ ударили по зданию ТЦ в Белгородской области

В результате атаки БПЛА загорелся торговый центр Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Город Короча в Белгородской области подвергся атаке беспилотников. Загорелся торговый центр. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

«Город Короча атакован вражескими беспилотниками. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате удара загорелась кровля коммерческого объекта», — говорится в сообщении главы региона. Пожарные расчеты ликвидируют очаг возгорания.

В результате еще одного удара в четырех квартирах многоквартирного дома были выбиты окна. Частично без электроснабжения остались город Короча, а также села Погореловка и Подкопаевка. В настоящее время на местах работают оперативные службы, ведется уточнение информации о нанесенном ущербе. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Атаки беспилотников на Белгородскую область происходят регулярно. Ранее в результате ударов были повреждены частные дома, автомобили, фасады зданий и инфраструктура, в некоторых случаях фиксировались пожары. В последней атаке на Белгород и прилегающие территории пострадали 12 мирных жителей.