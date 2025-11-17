Появились новые подробности по мужчине, который взял заложников в Первоуральске

Мужчина, который взял в заложники женщину и ребенка, угрожает взорвать гранату Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, взял в заложники женщину и ребенка, угрожая взорвать гранату. Инцидент произошел на улице Малышева около 19:00 по местному времени. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Предварительно, он пьян, заперся в квартире на Малышева, взял в заложники женщину и ребенка и начал угрожать взорвать гранату», — говорится в сообщении. По данным источника, мужчина также ранее находился в розыске.