Появились новые подробности по мужчине, который взял заложников в Первоуральске
Мужчина, который взял в заложники женщину и ребенка, угрожает взорвать гранату
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
В Первоуральске (Свердловская область) мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, взял в заложники женщину и ребенка, угрожая взорвать гранату. Инцидент произошел на улице Малышева около 19:00 по местному времени. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Предварительно, он пьян, заперся в квартире на Малышева, взял в заложники женщину и ребенка и начал угрожать взорвать гранату», — говорится в сообщении. По данным источника, мужчина также ранее находился в розыске.
Кроме того, в связи с ситуацией экстренные службы отключили дом от газоснабжения, к месту происшествия стягиваются оперативники, готовится штурм. Улицу Малышева также перекрыли, туда не пропускают ни автомобилистов, ни прохожих. Из дома эвакуировали не менее 50 человек. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД по региону, ответ ожидается.
