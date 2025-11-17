Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Жителей дома, где первоуралец грозился взорвать гранату, возвращают домой

18 ноября 2025 в 00:14
В дом снова вернули газ и электричество

Фото: Размик Закарян URA.RU

Жителям дома на Малышева в Первоуральске, где мужчина грозился взорвать гранату, разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил мэр города Игорь Кабец.

«Ситуация полностью взята под контроль. Жители близлежащих домов, которые были временно эвакуированы в целях безопасности, теперь могут вернуться домой», — написал Кабец в telegram-канале.

Ранее из дома было эвакуировано около 50 человек. В доме также перекрывали газ в целях безопасности. Сейчас коммунальные службы уже восстановили электроснабжение и газоснабжение в полном объеме. Все новости по теме URA.RU собирает в режиме онлайн.

Сейчас дебошир уже задержан. Перед этим силовики вели с ним переговоры. Мужчину посадили в машину военной полиции и увезли. 

