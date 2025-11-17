Жителей дома, где первоуралец грозился взорвать гранату, возвращают домой
В дом снова вернули газ и электричество
Жителям дома на Малышева в Первоуральске, где мужчина грозился взорвать гранату, разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил мэр города Игорь Кабец.
«Ситуация полностью взята под контроль. Жители близлежащих домов, которые были временно эвакуированы в целях безопасности, теперь могут вернуться домой», — написал Кабец в telegram-канале.
Ранее из дома было эвакуировано около 50 человек. В доме также перекрывали газ в целях безопасности. Сейчас коммунальные службы уже восстановили электроснабжение и газоснабжение в полном объеме. Все новости по теме URA.RU собирает в режиме онлайн.
Сейчас дебошир уже задержан. Перед этим силовики вели с ним переговоры. Мужчину посадили в машину военной полиции и увезли.
