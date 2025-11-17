Телефонный мошенник из ХМАО вернет своей жертве сотни тысяч рублей

Жертва мошенника ранее оформила кредит и отправила ее на «безопасный» счет Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Радужном (ХМАО) телефонный мошенник не смог избежать правосудия. Благодаря решению суда нарушитель вернет сумму почти в 400 тысяч рублей, которую обманом выманил у жителя города Чехов, а также заплатит проценты и госпошлину еще почти на 200 тысяч рублей.

«С жителя города Радужный взысканы сумма неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими деньгами в пользу потерпевшего из города Чехов. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме и постановил взыскать с ответчика в пользу истца сумму неосновательного обогащения — 394 088,80 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами — 177 215,79 рублей», — сообщается в telegram-канале судебной системы Югры.