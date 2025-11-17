Росреестр хочет использовать дроны для слежки за участками россиян

Росреестр предложил внести поправки в КоАП, которые позволят возбуждать дела об административных правонарушениях в области земельного законодательства без прямого взаимодействия с владельцами земельных участков. Достаточные данные для этого планируется получать с помощью беспилотников, пилотируемых авиационных систем и космических аппаратов. О возбуждении дел собственников будут информировать заказным письмом или по электронной почте. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Росреестр нашел способ усилить контроль за владельцами земельных участков — он предлагает разрешить использовать для возбуждения административных дел данные, полученные при помощи беспилотников, самолетов и космической съемки. Владельцам участков будут сообщать о выявленных нарушениях с помощью писем, в том числе электронных», — пишет издание .

Сейчас штрафы за неисполнение предписаний муниципальных проверяющих для граждан составляют от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей, для юрлиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. В то же время невыполнение предписаний федеральных органов влечет для граждан штраф в размере 10–20 тысяч рублей, для должностных лиц — 30–50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Если поправки будут приняты, они вступят в силу с 1 января 2027 года.