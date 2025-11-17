Россиянам объяснили, в каком месяце лучше уходить в отпуск в 2026 году

Россиянам рекомендовали заранее планировать отпускные даты Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В следующем году наиболее выгодным месяцем для оформления отпуска станет июль. Менее выгодны для россиян — апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, сообщил глава юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

«В РФ самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль. Немного хуже будет апрель, сентябрь, октябрь и декабрь», — пояснил собеседник РИА Новости.

По словам Южалина, для сотрудников, получающих оклад, наиболее выгодно брать отпуск в те месяцы, где больше рабочих дней. Причина в том, что наличие выходных и праздничных дней не сказывается на размере оклада, тогда как оплата отпуска рассчитывается на основе средней заработной платы.

Чтобы понять, насколько целесообразно использовать отпуск в определенный месяц, необходимо сопоставить свой ежедневный доход в этом месяце со среднедневным заработком. Если стоимость одного рабочего дня превышает среднедневной заработок, то брать отпуск в этот период невыгодно, заявил юрист.