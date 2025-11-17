Стало известно о судьбе Lada Kalina, на которой ездил Путин

Путин в 2010 году проехал на Lada Kalina по трассе Амур на участке Чита — Хабаровск Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подарил Lada Kalina, на которой путешествовал от Хабаровска до Читы в 2010 году, одному из рабочих. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

«„Ладу Калину“ президент подарил одному из рабочих. Она ездила 15 лет, сменила много владельцев, а потом ее выкупили назад сибирские дорожники. Эта машина президента стала своеобразным талисманом качественного дорожного строительства», — сказал Никитин в интервью «Комсомольской правде».

Он также отметил, что дорога от Хабаровска до Читы, по которой проезжал президент, уже давно находится в хорошем состоянии. Министр подчеркнул, что 85 % опорной сети дорог в РФ должно быть в надлежащем качестве, и добавил, что необходимые средства для этого сегодня предусмотрены.

В конце августа 2010 года Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, совершил поездку на автомобиле Lada Kalina по участку федеральной трассы «Амур» (Чита — Хабаровск). Автопробег был организован с целью проверить качество новой автомагистрали и оценить, насколько продукция АвтоВАЗа пригодна для длительных путешествий. Во время поездки Путин сам управлял транспортным средством, а также общался с местными жителями и давал интервью.