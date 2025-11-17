В Пензенской области введен режим ограничения полетов
18 ноября 2025 в 04:46
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Пензенской области активирован план «Ковер», в связи с чем введен режим ограничений на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал