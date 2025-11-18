Трамп считает, что у США лучшая армия в мире
Трамп убежден, что США производят лучшую военную технику
Фото: Official White House / Shealah Craighead
США обладают лучшей армией и производят самое качественное военное оборудование в мире. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп на мероприятии компании McDonald's.
«Мы восстановили нашу армию. У нас самая сильная армия в мире, и мы производим лучшее военное оборудование в мире», — заявил президент США.
Накануне Трамп не исключил возможности нанесения ударов по территории Мексики с целью пресечения наркотрафика. Ранее телеканал NBC информировал о том, что администрация США начала разрабатывать план операции против мексиканских наркокартелей, не исключая задействования военных сил. В сентябре во время визита в Мексику государственный секретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции сообщил о намерении США вести борьбу с организациями, которые он назвал «наркотеррористами».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.